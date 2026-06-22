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00:32, 22 июня 2026Наука и техника

Назван помогающий замедлить возрастную потерю мышц овощ

Nutrients: Сочетание веществ из брокколи замедляют возрастную потерю мышечной массы
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: masa44 / Shutterstock / Fotodom

Китайские ученые обнаружили, что сочетание веществ из брокколи и аминокислоты лейцина помогает замедлить возрастную потерю мышечной массы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи использовали модель саркопении — возрастного снижения мышечной массы и силы. В течение восьми недель мышам давали пептиды, полученные из брокколи, лейцин или их комбинацию. Наиболее выраженный эффект показало именно совместное применение двух компонентов: животные сохраняли больше мышечной массы, демонстрировали более сильный хват, лучше справлялись с физическими нагрузками и дольше сохраняли выносливость.

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Анализ тканей показал, что комбинация не только уменьшала признаки мышечной атрофии, но и активировала гены, отвечающие за рост и восстановление мышц. Одновременно снижалась активность воспалительных процессов и механизмов, связанных с разрушением мышечных волокон.

Авторы отмечают, что соединения из брокколи в сочетании с лейцином могут стать основой новых пищевых стратегий для профилактики возрастной потери мышц и поддержания физической активности в пожилом возрасте.

Ранее ученые выяснили, что черника, сливы, ежевика и зеленый чай особенно полезны для здоровья сердца.

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