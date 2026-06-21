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23:51, 21 июня 2026Россия

Названы способы защиты торговых центров от БПЛА

Шакиров: Управляющие обсуждают установку противодроновых сетей на крышах ТЦ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Президент Союза торговых центров Булат Шакиров в разговоре с НСН назвал способы защиты торговых центров (ТЦ) от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По словам эксперта, полностью защитить ТЦ от атак вражеских беспилотников невозможно, но реально уберечь такие важные объекты, как газовая котельная и электроузлы.

«Сейчас управляющие обсуждают заведение противодроновых сеток, а также размещение средств пожаротушения на крышах: с огнетушителями, с песком и так далее», — подчеркнул Шакиров.

Шакиров добавил, что сейчас идет речь о пассивных мерах защиты, которые помогут сохранить в целостности наиболее ценные вещи, влияющие на работу ТЦ.

«Мы не можем уберечься от прямой атаки ни ракет, ни дронов, но как минимум от осколков — можем», — заявил эксперт.

Кроме того, Шакиров отметил, что для владельцев торговых центров установка защитного оборудования обойдется дешевле, чем устранение последствий атак БПЛА.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный налет беспилотниками на Москву и Подмосковье. В результате чего пострадали 17 человек, а проезд к крупному торговому комплексу «Садовод» был закрыт.

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