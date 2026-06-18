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15:33, 18 июня 2026Авто

Москвичам назвали способ добраться до «Садовода»

Дептранс Москвы: Прямой проезд к «Садоводу» временно закрыт
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Проезд к торговому комплексу «Садовод» в настоящее время закрыт. Для парковки москвичам рекомендовали использовать территорию торгового центра (ТЦ) «МЕГА Белая Дача», сообщил Telegram-канал Дептранса Москвы.

Ограничения действуют на улице Верхние Поля, на съезде с внутренней стороны МКАД в районе 14-го километра и на съезде с внешней стороны МКАД в районе 15-го километра.

Чтобы проехать к ТЦ «МЕГА Белая Дача» с внутренней стороны МКАД, нужно ехать до развязки с Бесединским шоссе, развернуться на внешнюю сторону МКАД и продолжить движение до съезда на дублер МКАД в районе дома 14 по Дзержинскому шоссе. Примерно через 800 метров расположена парковка торгового центра.

При движении по внешней стороне МКАД следует съехать на дублер МКАД в районе дома 14 по Дзержинскому шоссе и направиться в сторону парковки.

Для прохода от ТЦ «МЕГА Белая Дача» к «Садоводу» можно воспользоваться надземным пешеходным переходом через улицу Верхние Поля — МКАД и далее проследовать до торгового центра.

Жителям также напомнили о запрете останавливаться на МКАД.

Ранее в Юго-Восточном округе столицы (ЮВАО) временно перекрыли движение на улице Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк, на улице Чагинская и на улице Капотня от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД.

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