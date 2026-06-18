В Москве перекрыли движение на нескольких улицах

В Юго-Восточном округе столицы временно перекрыто движение на некоторых улицах, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Движение огарничего на улице Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк, на улице Чагинская и на улице Капотня от остановки «1-й квартал Капотни» до МКАД.
Также сообщалось о перекрытиях на внутренней стороне МКАД в районе улицы Молдагуловой, на Волгоградском проспекте по направлению в область, в районе дома № 168 и на Новорязанском шоссе по направлению в центр, в районе дома № 56 по улице Привольная. Позже движение восстановили.
Ранее стало известно, что в ходе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дроны достигли Московского нефтеперерабатывающего завода.