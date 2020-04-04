Названы условия запуска системы контроля соблюдения самоизоляции в Москве

Система контроля соблюдения самоизоляции в Москве может быть введена при неблагоприятном развитии эпидситуации или росте нарушений домашнего режима. Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий, передает РИА Новости.

Глава ведомства Эдуард Лысенко заявил, что технически город уже готов к запуску этой системы, однако пока это не требуется. «Техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. На данный момент ее внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно», — заявил он.

В случае внедрения системы жители Москвы смогут получать коды для подтверждения перемещений по городу, передает «Интерфакс». Выдача таких кодов может проводиться онлайн — через личный кабинет на портале mos.ru. «Предполагается, что за передвижение по городу без кода будут предусмотрены меры ответственности», — отметил Лысенко.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.

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