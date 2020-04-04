Названы условия запуска системы контроля соблюдения самоизоляции в Москве

Система контроля соблюдения самоизоляции в Москве может быть введена при неблагоприятном развитии эпидситуации или росте нарушений домашнего режима. Об этом сообщили в столичном Департаменте информационных технологий, передает РИА Новости.
Глава ведомства Эдуард Лысенко заявил, что технически город уже готов к запуску этой системы, однако пока это не требуется. «Техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. На данный момент ее внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно», — заявил он.
В случае внедрения системы жители Москвы смогут получать коды для подтверждения перемещений по городу, передает «Интерфакс». Выдача таких кодов может проводиться онлайн — через личный кабинет на портале mos.ru. «Предполагается, что за передвижение по городу без кода будут предусмотрены меры ответственности», — отметил Лысенко.
30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения