Российскую пенсионерку задержали по пути из аптеки за нарушение самоизоляции

В Казани полиция задержала пенсионерку, которая нарушила режим самоизоляции и вышла на улицу. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как правоохранители окружили женщину и просят ее проехать с ними в отделение. Пенсионерка отказалась куда-либо ехать и заявила, что вышла в аптеку за лекарствами и уже возвращалась домой. В конце ролика полицейские ведут женщину в машину для написания объяснений.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала мужчину, который выгуливал свою собаку во дворе дома. Мужчину поместили в полицейский автобус, а его питомца оставили на улице. Москвича доставили в ОВД по району Пресненский. Полицейские пока отказываются уточнять, по какой статье они составляют на задержанного протокол.

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