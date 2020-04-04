Россиянина оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина

Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима карантина после прибытия из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.
По данным полиции, 68-летний россиянин вернулся на родину из Казахстана, в связи с чем был обязан соблюдать режим карантина в течение двух недель. Однако при проверке выяснилось, что мужчина нарушил предписание. Вместе со своим знакомым, который проживал в другом месте, он распивал алкоголь.
В результате мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. В полиции напомнили, что за нарушение режима самоизоляции для граждан предусмотрены штрафы в размере до 40 тысяч рублей.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Кроме того, уголовная ответственность была введена за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе и о коронавирусе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения