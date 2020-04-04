Россиянина оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина

Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима карантина после прибытия из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД.

По данным полиции, 68-летний россиянин вернулся на родину из Казахстана, в связи с чем был обязан соблюдать режим карантина в течение двух недель. Однако при проверке выяснилось, что мужчина нарушил предписание. Вместе со своим знакомым, который проживал в другом месте, он распивал алкоголь.

В результате мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. В полиции напомнили, что за нарушение режима самоизоляции для граждан предусмотрены штрафы в размере до 40 тысяч рублей.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Кроме того, уголовная ответственность была введена за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе и о коронавирусе.

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