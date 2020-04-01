Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья и заслуженный врач Татарстана Борис Менделевич объяснил россиянам отличие карантина от самоизоляции. Его слова передает ТАСС.
Как пояснил Менделевич, карантин применяется только к уже инфицированным людям или тем, в отношении кого есть подозрение на инфекцию. Кроме того, в России карантин действует относительно всех прибывших из-за границы начиная с 18 марта, напомнил он.
В свою очередь, самоизоляция отличается от карантина более мягкими мерами. При таком режиме максимальное количество людей находятся в домашних условиях и не контактируют между собой, объяснил специалист.
Менделевич выразил уверенность в том, что режим самоизоляции поможет снизить темпы распространения коронавируса. «Однако следует помнить, что если критический порог будет превышен, то в стране могут быть введены и карантинные меры», — предупредил врач.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Кроме того, уголовная ответственность была введена за распространение фейковой информации об эпидемиях, в том числе и о коронавирусе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения