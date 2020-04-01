В Подмосковье целая больница ушла на карантин из-за одного нарушителя изоляции

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев потребовал разобраться в случившемся в центральной городской больнице Лобни, куда на обследование пришел россиянин с ранее подтвержденным коронавирусом, и наказать нарушителя карантина. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Ранее Telegram-канал Baza опубликовало видео из медучреждения, снятое очевидцем. На кадрах главврач клиники оповещает целую больницу о пациенте, который нарушил режим изоляции и пришел на обследование. По его словам, мужчина сдавал анализ в Москве, и когда у него обнаружили инфекцию, он уехал жить в деревню. Накануне у него поднялась температура, тот вызвал скорую и на следующий день отправился делать рентген.

«Не сказав никому, что у него положительный тест на коронавирус, он прошел через здание поликлиники, сходил на рентген. В этот момент пришла информация, что он нарушил режим самоизоляции», — сказал глава больницы. Он отметил, что зараженный изолирован в инфекционном боксе, но всем посетителям и персоналу из-за одного этого нарушителя необходимо уйти на домашний карантин, и позднее у всех будет взят анализ.

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