Россияне избили полицейских за просьбу соблюдать карантин

Четверо жителей Ялты подозреваются в избиении полицейских за просьбу соблюдать карантин. Об этом в среду, 1 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и по 319 статье УК РФ («Оскорбление представителя власти»). Подозреваемые были задержаны. В настоящее время следствие готовится предъявить фигурантам дела обвинение, изменив квалификацию статьи 318 УК РФ на часть 2 («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти»).
Как установило следствие, вечером 29 марта полицейские во время патрулирования улиц города выявили около автостанции поселка Симеиз компанию из четырех мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов предупредили их о запрете находится в нетрезвом состоянии в общественных местах, а также напомнили им о режиме самоизоляции из-за коронавируса. В ответ на это компания избила полицейского, а его напарницу оскорбили.
В среду сообщалось, что Минкомсвязи разработало систему слежения за россиянами, которые нарушили условия карантина и самоизоляции в связи с коронавирусом. При невыполнении условий карантина или самоизоляции нарушителю будет приходить СМС-уведомление. В случае неоднократных нарушений операторы передадут информацию в полицию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения