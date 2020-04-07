70-летнего российского академика освободили из СИЗО в связи с коронавирусом

Из московского СИЗО освободили 70-летнего член-корреспондента РАН Анатолия Филачева в связи с угрозой заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Решение об изменении меры пресечения обвиняемому в хищении одного миллиарда рублей из Научно-производственного объединения (НПО) «Орион» вынес Первый апелляционный суд по ходатайству адвокатов академика. Защита сумела убедить судей, что пребывание под стражей фигуранта преклонного возраста во время пандемии опасно для его здоровья. Следователи МВД и прокуроры возражали против освобождения Филачева.

Его арестовали в марте 2019 года. По версии следствия, Филачев на посту гендиректора НПО совершил мошенничество в особо крупном размере, повлекшее ущерб на один миллиард рублей компании «Ростех». Затем обвинение было переквалифицировано на растрату. Как считает следствие, обвиняемый причастен к заключению фиктивных договоров для вывода средств из НПО. Академик своей вины не признает.

НПО «Орион»» является ведущим российским производителем электронно-оптических и тепловизионных приборов для «Роскосмоса» и Минобороны.

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