Дело о многомиллионных хищениях в «Роскосмосе» передали в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации «Роскосмос». Об этом ТАСС сообщил Иван Тучков, адвокат бывшего гендиректора Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

«Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в отношении всех фигурантов для рассмотрения по существу в Химкинский городской суд Московской области», — сказал Тучков.

Предварительное судебное заседание, по его словам, назначено на 15 октября.

В суде агентству подтвердили поступление дела и дату первого заседания.

Фигурантами дела о хищении, помимо Лемешевского, являются руководитель дирекции правового обеспечения АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков. По версии следствия, они, заключая фиктивные договоры с конторой на оказание юридических услуг, за два года похитили 330 миллионов рублей. Потерпевшей стороной по делу является «Роскосмос».

Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России).

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