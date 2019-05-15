Топ-менеджер филиала «Роскосмоса» сбежал за границу

Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП, филиал Объединенной ракетно-космической корпорации, входит в «Роскосмос») Юрий Яскин под предлогом командировки в апреле уехал в Европу и не вернулся, прислав оттуда заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на двух топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.

Издание указывает, что отъезд Яскина совпал с началом внутреннего аудита в НИИ КП, инициированного по распоряжению главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Теперь гендиректором занимаются не только сотрудники госкорпорации, но и центральный аппарат ФСБ. Им предстоит выяснить мотивы, по которым Яскин решил не возвращаться и, предположительно, остаться в Греции.

«По всей видимости, он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств, поэтому предпочел покинуть страну до начала разбирательств по существу», — сказал один из собеседников газеты.

«Коммерсантъ» отметил, что в феврале РИА Новости сообщали о возбуждении 14 уголовных дел по результатам внутренних проверок «Роскосмоса».

Научно-исследовательский институт космического приборостроения был образован в феврале 1985 года как приборное предприятие широкого профиля и стал одним из ключевых предприятий отрасли. Он считается ведущим предприятием «Роскосмоса» в области контроля и обеспечения стойкости электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов.

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