На «Роскосмос» завели 16 уголовных дел

По фактам деятельности госкорпорации «Роскосмос» возбуждено 16 уголовных дел. Об этом во вторник, 27 ноября, со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного сообщает РИА Новости.

По словам Куренного, еще 44 материала о нарушениях переданы следствию в рамках статьи 37 («Прокурор») УПК РФ.

21 сентября сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) объявил в международный розыск владельца строительной компании — подрядчика объектов «Роскосмоса» ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным Счетной палаты, «Роскосмос» является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

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