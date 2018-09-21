Бежавшего в США подрядчика «Роскосмоса» объявили в розыск

Следственный комитет объявил в международный розыск владельца строительной компании — подрядчика объектов «Роскосмоса» ООО «Инженерные системы» Сергея Сластихина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщает РБК.

20 сентября Басманный суд заочно арестовал Сластихина. На заседании представитель Следственного комитета сообщил, что обвиняемый в настоящее время скрывается в США.

По данным источника издания Сергей Сластихин фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных со стройками «Роскосмоса», ущерб по ним может составлять несколько сотен миллионов рублей. Сейчас «Инженерные системы» находятся в состоянии банкротства. Компания имела лицензию ФСБ на допуск к гостайне и лицензию «Роскосмоса» для работы в космической отрасли.

Отмечается, что «Роскосмос» прекратил сотрудничество с компаниями Сластихина около трех лет назад.

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