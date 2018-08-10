Сын обвиненного в госизмене ученого из «Роскосмоса» рассказал о работе отца

Арестованный по делу о госизмене научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации «Роскосмос») Виктор Кудрявцев в рамках сотрудничества с институтом гидродинамики в Брюсселе занимался вопросами аэродинамики многоразовых космических кораблей. Об этом радиостанции «Коммерсантъ FM» рассказал сын ученого Ярослав Кудрявцев.

«У отца с бельгийским институтом был совместный проект в 2011-2013 годах в рамках седьмой рамочной программы Евросоюза, был совместный проект с Минобрнауки России по аэродинамике многоразовых космических кораблей. Исследовались, в частности, режимы входа их в атмосферу. Слово "гиперзвук", конечно, в этом проекте было, но ни о каком вооружении речи не шло», — сказал мужчина, добавив, что вся информация о проделанной работе опубликована в интернете в открытом доступе на сайте Еврокомиссии.

По словам Кудрявцева, участие ученого в проекте было санкционировано ЦНИИмаш, и ничего секретного в нем не было. Общение между несколькими научными группами шло по электронной переписке — так исследователи обменивались друг с другом полученными данными.

Сын арестованного научного сотрудника отметил, что отец уже давно не имел доступа к совершенно секретной информации, мог выезжать за рубеж. Последние годы он занимался большими скоростями, аэромеханикой, акустикой гиперзвуковых потоков. «ЦНИИмаш — это научно-исследовательский институт. Оттуда до разработки оружия, которое производится в каких-то КБ и на заводах, еще много шагов. У них прямо там ничего такого не делают — это какие-то эксперименты на достаточно фундаментальном уровне», — уточнил он.

Виктор Кудрявцев был задержан в середине июля по подозрению в передаче секретных данных о гиперзвуковых технологиях в боевых ракетных комплексах одной из стран НАТО. Свою деятельность он якобы прикрывал сотрудничеством с бельгийском Фон Кармановским институтом гидродинамики. Свою вину ученый не признает.

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