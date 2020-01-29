Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Установлен преступник, убивший депутата Законодательного собрания Ростовской области, академика Российской академии наук (РАН) Андрея Алабушева и его жены. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утром 28 января ростовский бизнесмен Александр Полуян проник в коттедж Алабушевых в Западном переулке и убил супругов палашом. Алабушевы скончались от рубленных ран головы.

После убийства Полуян поднялся на второй этаж дома и покончил с собой.

Информацию об обнаружении подозреваемого подтвердила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

«Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью», — сказала она.

По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим.

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28 января основной версией убийства супругов Алабушевых называлось разбойное нападение. Их тела обнаружил 28 января водитель и вызвал на место сотрудников правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что местом преступления стала их квартира в городе Зерноград.

Алабушев был членом партии «Единая Россия». В Законодательном собрании входил в комитет по образованию, науке, культуре и информполитике, а также состоял в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества.

С 2004 года был директором Аграрного научного центра «Донской». Член бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН.

Алабушеву было 64 года.

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