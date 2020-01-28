Раскрыты подробности убийства академика РАН и его жены

Депутат Законодательного собрания Ростовской области, академик Российской академии наук (РАН) с супругой могли стать жертвами ограбления. Об этом во вторник, 28 января, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, тела Андрея Алабушева и его жены Ольги в их квартире в городе Зернограде обнаружил водитель депутата. Он же вызвал на место сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, Алабушевы умерли от черепно-мозговых травм.

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На месте работают эксперты и сотрудники Следственного комитета России (СКР).

Погибший Андрей Алабушев был членом партии «Единая Россия», в Законодательном собрании региона входил в комитет по образованию, науке, культуре и информполитике, кроме того, состоял в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. С 2004 года являлся директором Аграрного научного центра «Донской».

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