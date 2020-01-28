Неизвестные зарубили академика РАН и его жену

В городе Зерноград Ростовской области неизвестные зарубили депутата Законодательного собрания, академика Российской академии наук (РАН) Андрея Алабушева и его жену. Об этом во вторник, 28 января, сообщает издание Baza.

Тела депутата и его жены обнаружили в их квартире. По предварительным данным, у них рубленные раны. Между тем, по данным источника «Интерфакс», погибшие были застрелены.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru