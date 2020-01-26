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В Москве нашли труп студентки

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В Москве на Кутузовском проспекте нашли труп 19-летней девушки. Она училась в одном из ведущих московских вузов. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает «Московский комсомолец».

Тело студентки было найдено в 07:20 на Кутузовском проспекте, 35. По предварительным данным, девушка покончила с собой. Мотивы суицида не установлены.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге нашли упавшего в реку доцента, преподавателя исторического факультета СПбГУ Олега Соколова. Он пытался утопить отрубленные руки студентки Анастасии Ещенко в реке Мойке, которую убил и расчленил. Сообщалось, что после этого он якобы планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. После ареста во время следственного эксперимента Соколов попытался ранить себя кортиком.

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