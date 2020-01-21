Завершена психолого-психиатрическая экспертиза историка-расчленителя Соколова

Психолого-психиатрическая экспертиза историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, завершена. Об этом во вторник, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Почуева.

По словам Почуева, до конца января будут изучены все результаты. Однако защита Соколова не сомневается в том, что историк признан вменяемым.

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Адвокат подчеркнул, что могут быть нюансы, касающиеся состояния аффекта и психотравмирующей ситуации — они представляют интересы для обеих сторон.

Доцент СПбГУ Соколов был задержан 9 ноября 2019 года при попытке утопить отрубленные женские руки в реке Мойке. Позже историк признался, что убил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко из ревности, а затем расчленил ее тело и пытался избавиться от улик. Сообщается, что после этого он планировал свести счеты с жизнью в Петропавловской крепости в костюме Наполеона. После ареста во время следственного эксперимента Соколов попытался ранить себя кортиком.

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