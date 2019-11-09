Историк-расчленитель Соколов оформил явку с повинной

Подозреваемый в убийстве девушки преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов оформил явку с повинной. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

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Он предположил, что действия Соколова были вызваны «влиянием сильных факторов, возможно, состояния патологического опьянения или аффекта». При этом Почуев отметил, что факт причастности его подзащитного у убийству еще не доказан.

Ранее в СК сообщили, что заинтересовались сообщениями об избиении Соколовым другой студентки. Якобы в 2008 году девушку, которая решила расстаться с ним, он привязал к стулу, избивал в течение часа и угрожал изуродовать и убить.

Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными женскими руками. Историк находился в неадекватном состоянии. В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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