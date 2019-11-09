Историка-расчленителя заподозрили в избиении еще одной студентки

Доцента СПбГУ Олега Соколова проверят на причастность к избиению еще одной студентки. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Санкт-Петербугского управления СК.

Девушка обвиняла преподавателя в жестоком избиении в 2008 году в Москве. Они находились в близких отношениях, в какой-то момент она заявила о желании расстаться, и, по ее словам, Соколов привязал ее к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать и убить,

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В СК отметили, что Соколов пока находится в статусе подозреваемого, обвинение ему еще не предъявлено. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать в суде о его аресте.

Олег Соколов был задержан 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с отрезанными женскими руками. Историк находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением.

Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры из ревности. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание, а после избавления от тела планировал совершить самоубийство.

В квартире преподавателя сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело убитой молодой женщины и ее отрезанную голову, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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