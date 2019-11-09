Появились подробности убийства студентки петербургским преподавателем

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого задержали по подозрению в убийстве и расчленении своей студентки, рассказал о мотивах преступления. Об этом в своем Telegram-канале сообщает телеканал НТВ.

На допросе Соколов заявил, что убил 24-летнюю Анастасию Ещенко из мелкокалиберного обреза в четверг, 7 ноября, из-за ревности. Преподаватель застрелил девушку и спрятал труп дома. На следующий день Соколов принимал у себя гостей, однако они ничего не заметили.

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Затем преступник начал планировать, как он будет избавляться от тела. Он купил пилу и решил расчленить труп, чтобы избавиться от него по частям. В процессе Соколов много пил, чтобы не потерять сознание. В результате полицейские заметили преподавателя именно из-за опьянения, когда он упал в реку, пытаясь утопить там руки девушки.

Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября. Он привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет с женскими руками. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Позже в квартире преподавателя было обнаружено тело убитой девушки и отрезанная голова, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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