Петербургский преподаватель объяснил попытку утопить отрубленные женские руки

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого задержали после попытки утопить в реке отрубленные женские руки, признался в убийстве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Соколов рассказал, что встречался с девушкой и вечером 8 ноября они сильно поругались, после чего он убил возлюбленную в состоянии аффекта. Мужчина добавил, что, придя в себя, он решил избавиться от тела.

Убитая, предположительно, была студенткой Соколова.

О задержании преподавателя стало известно ранее 9 ноября. Мужчина привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку для того, чтобы утопить пакет, в который попал воздух. Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. В квартире преподавателя было обнаружено тело убитой женщины, а в рюкзаке — травматический пистолет.

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