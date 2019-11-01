Обвиняемый в убийстве россиянки на детской площадке покончил с собой

Обвиняемый в убийстве 26-летней женщины на детской площадке в подмосковном городе Раменское Артем Шустов совершил самоубийство в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Шустов содержался в следственном изоляторе в Серпухове. Он совершил суицид во время посещения общей бани.

Убийство жительницы Раменского Натальи Басовой произошло 25 июля. 38-летний Шустов подошел к сидевшей на детской площадке женщине, сказал ей несколько слов, после чего начал наносить удары ножом на глазах у детей. От полученных травм пострадавшая скончалась. Тем же вечером Шустов был задержан, а на следующий день арестован. На допросе он рассказал, что убил знакомую из ревности.

Позже знакомые Басовой сообщили, что Шустов однажды пытался утопить возлюбленную в бассейне, а в другой раз грубо спустил ее с лестницы. Также СМИ публиковали переписку убитой и подозреваемого: в беседе она называла мужчину ненормальным и просила оставить в покое.

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