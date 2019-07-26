Подозреваемый в убийстве россиянки на глазах у детей писал ей о последствиях

Телеканал РЕН ТВ опубликовал переписку 26-летней Натальи Басовой, убитой на детской площадке в подмосковном Раменском, с подозреваемым в преступлении Артемом Шустовым.

Судя по сообщениям, женщина знала, что ей может грозить опасность, — она называла собеседника ненормальным и просила оставить ее в покое. «Заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты», — добавляла Наталья.

На это 38-летний мужчина отвечал: «Наташ, еще раз говорю, от этого никому хорошо не будет, а в первую очередь тебе. Если ты настолько глупа, гни свою позицию и дальше. Но это конец всему». Переписка заканчивается словами Шустова: «Я все сказал».

Платформа, посредством которой происходило общение мужчины и женщины, не указана.

Ранее 26 июля обвиняемого в убийстве Басовой в Раменском арестовали. На допросе он написал явку с повинной, раскаялся и объяснил, что напал на знакомую из ревности. Ему предъявили обвинение в убийстве и по ходатайству следствия заключили под стражу.

Убийство Натальи Басовой произошло днем 25 июля на детской площадке в Раменском. Мужчина подошел к сидящей на скамейке женщине, сказал ей несколько слов, после чего начал наносить удары ножом на глазах у детей. От полученных ранений пострадавшая скончалась. После убийства Шустов покинул площадку. Тем же вечером он был задержан.

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