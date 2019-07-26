Появились подробности личной жизни убитой на глазах у детей россиянки

Друзья Натальи Басовой, которую зарезал ревнивый сожитель на детской площадке в подмосковном Раменском на глазах у детей, рассказали о личной жизни погибшей. Их слова передает «360».

По словам Надежды Лежуковой, лучшей подруги Басовой, после смерти матери у погибшей остались только отец и сестры. Отец ее ребенка бросил семью и не занимался воспитанием дочери. Басова работала в детском саду и растила ребенка своими силами.

«Она выкручивалась как могла, продукты оттуда таскала. Дочка была бесплатно в этом садике», — рассказала Лежукова, уточнив, что про подозреваемого в убийстве Артема Шустова подруга ей не рассказывала, хотя иногда упоминала о поклонниках. Она отметила, что погибшая «хотела обычного семейного счастья» и «все искала мужа и, наверное, отца для своей дочки».

Друг погибшей Шахрух ничего не знал о Шустове. «Про него она ничего не рассказывала. И да, как пишут, что это ее супруг, это ложь», — заявил молодой человек.

Убийство Басовой произошло днем 25 июля. Мужчина ударил женщину ножом не менее 20 раз, от полученных ранений она скончалась. Подозреваемый попытался убежать, но его поймали тем же вечером в лесу в Ногинском районе. На допросе он сделал чистосердечное признание в убийстве и объяснил это тем, что подруга якобы изменяла ему. Следствие проверяет его причастность к еще одному убийству, совершенному в Крыму в 2014 году. Ранее мужчина был судим за незаконный оборот оружия.

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