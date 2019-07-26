Предполагаемый убийца с детской площадки заподозрен еще в одной расправе

Подозреваемый в убийстве девушки на детской площадке мог совершить еще одно преступление, в результате которого погибла женщина. Об этом РИА Новости сообщила помощник руководителя подмосковного управления СКР Ольга Врадий.

По ее словам, следователи проверяют мужчину на причастность к убийству, совершенном в Крыму в 2014 году.

Он имеет судимость за незаконный оборот оружия.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Назначены судебно-медицинская и генетическая экспертизы.

Также мужчину планируется направить на психолого-психиатрическое обследование.

В ходе допроса он сделал чистосердечное признание в убийстве своей подруги. По его словам, она ему изменяла, поэтому он ее зарезал из ревности. Подозреваемый сообщил, что познакомился с потерпевшей один год назад.

Убийство произошло 25 июля на детской площадке, когда девушка гуляла с дочкой. Злоумышленник нанес ей не менее 20 ножевых ранений на глазах у ребенка, после чего попытался скрыться в лесополосе. От полученных ранений женщина скончалась.

Подозреваемый — житель Ногинска — был задержан по горячим следам.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!