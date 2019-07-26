Убийца девушки на детской площадке в Подмосковье назвал причину расправы

Следственный комитет России опубликовал видео допроса задержанного по подозрению в убийстве девушки на детской площадке в своем YouTube-канале. Также МВД показало видео его задержания.

На записи мужчина делает чистосердечное признание в преступлении. Он заявил, что зарезал свою подругу из ревности. По его словам, она ему изменяла. У задержанного имеется погашенная судимость.

Мужчина говорит, что был знаком с потерпевшей один год.

«Она меня оскорбила, я ее зарезал, у меня всегда черный нож с собой», — признался подозреваемый.

Мужчину — жителя Ногинска 1981 года рождения задержали вечером 25 июля.

Убийство произошло днем 25 июля на детской площадке. Злоумышленник нанес женщине не менее 20 ножевых ранений на глазах у ребенка, после чего попытался скрыться в лесополосе. От полученных ранений женщина скончалась.

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