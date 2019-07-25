Убийство женщины на глазах у детей в Подмосковье попало на видео

@breakingmash / Telegram

Telegram-канал Mash опубликовал видео убийства женщины, которое произошло на детской площадке в подмосковном Раменском.

На записи видно, как мужчина подошел к сидевшей на скамейке женщине и сказал ей несколько слов, после чего начал наносить удары ножом на глазах у детей. После этого убийца покинул детскую площадку. Никто из свидетелей произошедшего не попытался его остановить.

Подозреваемого задержали вечером 25 июля через несколько часов после совершения убийства. Им оказался житель Ногинска 1981 года рождения.

В пресс-службе МВД по Московской области сообщили, что женщина получила не менее 20 ножевых ранений, она скончалась. Предполагается, что убийца был сожителем погибшей. Следователи продолжают допрос очевидцев и знакомых убитой.

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