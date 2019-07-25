Женщину убили на глазах у ребенка на детской площадке под Москвой

Женщину убили на детской площадке в подмосковном Раменском. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает ТАСС.

ЧП произошло вечером 25 июля на Лесной улице Раменского. Мужчина набросился на 25-летнюю женщину с ножом на площадке, где та гуляла с ребенком, нанес ранение и скрылся. По словам очевидцев, он уехал на автомобиле.

В регионе введен план «Перехват».

Источник агентства сообщил, что в убийстве подозревается супруг женщины, он совершил преступление на глазах у маленького ребенка. На месте происшествия работают следователи, они устанавливают подробности случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 25 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой. По версии следствия, он расправился с женщиной на почве бытового конфликта.

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