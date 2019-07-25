Задержан предполагаемый убийца российской ЛГБТ-активистки

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Как указывается в публикации, задержан 38-летний уроженец Киргизии. По предварительной версии, он был знаком с Григорьевой и убил ее во время конфликта на бытовой почве. Подозреваемый нанес женщине не менее восьми ударов ножом в область лица и спины, в момент совершения преступления он был пьян.

В сообщении также отмечается, что сама погибшая «вела асоциальный образ жизни, неоднократно распивала спиртные напитки, в том числе и в компании с подозреваемым».

Тело активистки Елены Григорьевой со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями лица и спины было обнаружено вечером 21 июля в кустах возле ее дома на Пулковской улице в Санкт-Петербурге.

Представители российской ЛГБТ-сети связывали ее смерть с деятельностью гомофобного проекта «Пила». Петербургские СМИ сообщали, что незадолго до убийства женщину добавили в черный список активистов, которым были заготовлены «очень опасные и жестокие подарочки».

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