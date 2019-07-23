Раскрыты детали угроз в адрес убитой российской ЛГБТ-активистки

ЛГБТ-активистке и оппозиционерке Елене Григорьевой незадолго до убийства поступали угрозы. В частности, радикальный гомофоб Тимур Булатов якобы писал, что присмотрел для женщины гроб, и спрашивал, подойдет ли клинок для нападения на гомосексуалов. Об этом «Новой газете» рассказал активист Александр Хмелев.

По его словам, угрозы в адрес Григорьевой посыпались после того, как женщина в соцсетях рассказала о своей сексуальной ориентации. Так, Булатов однажды прислал ей фотографию клинка с надписью: «Как думаешь, ******** (гомосексуалов — прим. «Ленты.ру») колоть таким ******* (хорошо — прим. «Ленты.ру») будет?». Елена ответила ему: «Всех все равно не переколешь. Нас пять процентов населения». Позже Булатов назвал свою собеседницу тварью и заявил, чтобы она готовилась.

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В беседе с изданием Булатов пожаловался, что Григорьева сама угрожала ему и его семье огнестрельным оружием. «Я реально подошел к полицейским и сказал: "Либо вы помогаете мне сейчас, либо я беру грех на душу". Я два раза помолился всевышнему, чтобы он меня избавил от греха. Он меня избавил от греха. Они должны страдать, они должны дохнуть, чтобы быть примером того, как нельзя жить», — добавил мужчина.

Он также отметил, что в момент убийства Григорьевой находился дома, и это могут подтвердить и жена, и друзья.

Юрист ЛГБТ-инициативной группы «Выход» Ксения Михайлова сообщила, что в отношении Григорьевой за несколько месяцев было совершено несколько преступлений разного рода, о чем она заявляла в полицию. На угрозы убийством следователь, по ее словам, говорил, что угрожающий просто сошел с ума, а по поводу сообщений Булатова отмахивался рукой.

Ранее 23 июля «Фонтанка» писала, что представители российской ЛГБТ-сети связывают смерть Елены Григорьевой с деятельностью гомофобного проекта «Пила». По информации издания, незадолго до убийства ее добавили в «черный список» активистов, которым были заготовлены «очень опасные и жестокие подарочки».

Тело Елены Григорьевой со следами удушения и многочисленными ножевыми ранениями лица и спины было найдено вечером 21 июля в кустах возле ее дома на Пулковской улице в Санкт-Петербурге. По горячим следам задержали 40-летнего жителя Башкирии, следствие рассматривает бытовой конфликт в качестве приоритетной версии.

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