ЛГБТ-активисты потребовали найти «ликвидатора геев» после убийства соратницы

Фигуранты черного списка, опубликованного на сайте гомофобного проекта «Пила», написали заявления в полицию и Следственный комитет, потребовали найти авторов сайта и выяснить, причастны ли они к убийству петербургской активистки Елены Григорьевой. Об этом в среду, 24 июля, пишет «Фонтанка».

Погибшая была в этом списке вместе с заявителями Михаилом Тумасовым, Виталием Беспаловым, Леной Климовой, Никитой Томиловым, Игорем Кочетковым, Павлом Стоцко и Светланой Каверзиной. По их мнению, распространявшаяся на ресурсе информация может подпадать под статью 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и статью 282.1 УК («Организация экстремистского сообщества»).

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Правовой советник ЛГБТ-группы «Выход» Макс Оленичев в разговоре с изданием указал, что за несколько месяцев существования перечня правоохранители ничего не предпринимали и не установили личности гомофобов, призывавших к насилию. «Теперь у правоохранительных органов есть шанс найти организаторов "Пилы" в рамках конкретного уголовного дела», — добавил правозащитник.

Ранее представители российской ЛГБТ-сети связали смерть Григорьевой с деятельностью проекта «Пила», от лица которого активистам и организациям поступали угрозы. Авторы сайта указывали, что люди из опубликованного в начале лета черного списка получат «опасные и жестокие подарочки». 18 июля, за два дня до смерти оппозиционерки, ресурс был заблокировал хостинг-провайдером по требованию активистов.

Тело Елены Григорьевой со следами удушения и ножевыми ранениями лица и спины было обнаружено вечером 21 июля в кустах рядом с ее домом на Пулковской улице в Петербурге. Задержан 40-летний житель Башкирии, следствие считает бытовой конфликт приоритетной версией. Знакомые женщины рассказывали, что ранее она попросила знакомую ухаживать за котом в случае ее смерти.

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