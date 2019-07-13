Мать подозреваемого в убийстве стюардессы рассказала о ласковом характере сына

Мать Никиты Денина, который обвиняется в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в отеле в Новой Москве и уже дал признательные показания, отказывается верить в случившееся и не считает своего сына убийцей. Видео с ее комментарием опубликовал Telegram-канал LifeShot.

«Он мог вспылить, мог спорить, мог не слушать, что ему говорят. Но избивать, а тем более убить... он не мог. По характеру он ласковый был», — сказала женщина.

Ранее Щербинский суд Москвы арестовал 25-летнего Денина до 10 сентября. Ему предъявлено официальное обвинение в убийстве.

В ходе допроса молодой человек говорил, что задушил девушку во время ссоры, возникшей на почве ревности.

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