Подозреваемый в убийстве стюардессы раскрыл новые обстоятельства преступления

МВД России опубликовало видео задержания и допроса Никиты Денина, подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в отеле в Новой Москве. Соответствующий ролик размещен на сайте ведомства.

По его словам, убийство произошло в результате ссоры. 25-летний задержанный рассказал, что пытался выяснить у девушки, почему во время их отношений она встречалась с кем-то еще.

«Ругань — не ругань. А дальше она начала уже громче и громче говорить, мне просто крышу сорвало», — заявил Денин.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, при задержании предполагаемый преступник достал нож и пытался оказать сопротивление полицейским. Однако один из сотрудников совершил предупредительный выстрел, после чего мужчину задержали и доставили в отделение.

Ранее, по данным Telegram-канала Baza, подозреваемый сообщил следователям, что убил стюардессу «по неосторожности». Он начал душить жертву после того, как прочитал в ее телефоне некую переписку.

Тело 23-летней Мухаметзяновой было найдено в ванной в одном из номеров отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Известно, что девушка проживала в отеле с молодым человеком, с которым останавливалась там несколько раз. Тело было обнаружено горничной. На нем были признаки насильственной смерти, предполагается, что ее причиной стала асфиксия.

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