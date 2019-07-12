Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

МВД задержало подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Отмечается, что подозреваемым оказался 25-летний житель столицы. В ближайшее время с ним проведут следственные действия, добавила Волк.

Тело Мухаметзяновой было найдено в ванной в одном из номеров отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Известно, что девушка проживала в отеле с молодым человеком, с которым останавливалась там несколько раз. Тело было обнаружено горничной. На нем были признаки насильственной смерти, предполагается, что ее причиной стала асфиксия. По факту расправы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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