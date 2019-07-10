Стюардессу убили в отеле возле аэропорта в Москве

В отеле возле московского аэропорта Внуково обнаружили мертвую девушку. Об этом в среду, 10 июля, «Ленте.ру» сообщила старший помощник столичного управления СКР Юлия Иванова.

По словам Ивановой, тело 23-летней девушки нашли в номере отеля. На трупе были признаки насильственной смерти, предполагается, что ее причиной стала асфиксия. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователи совместно с криминалистами устанавливают картину произошедшего, допрашивают сотрудников отеля и изучают записи с камер видеонаблюдения.

По данным источника «Ленты.ру», погибшая работала стюардессой в одной из авиакомпаний, в отеле проживала вместе с молодым человеком, с которым до этого останавливалась там несколько раз. Мужчина продлил нахождение в гостинице, оплатив номер на сутки вперед, после чего скрылся. Тело обнаружила горничная во время уборки. Личность ее спутника установлена, он объявлен в розыск по подозрению в убийстве.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае задержали 80-летнюю пенсионерку, подозреваемую в серии убийств. Среди ее возможных жертв оказались дворник, бывшая соседка и восьмилетняя девочка.

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