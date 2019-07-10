Накачанную наркотиками туристку изнасиловали и сбросили с балкона отеля

Туристку из Нью-Йорка накачали наркотиками, изнасиловали и сбросили с балкона отеля на курорте Пунта-Кана в Доминиканской республике. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Ocean Blue and Sand в прошлом месяце, но известно об этом стало только сейчас.

По словам пострадавшей, пожелавшей сохранить инкогнито, ее накачали наркотиками, когда она беседовала с парой других постояльцев в баре у бассейна. 28-летний мужчина, с которым девушка выпила несколько напитков, силой затащил ее в свой номер, изнасиловал и сбросил с балкона второго этажа.

«Предметы начали расплываться, я как будто слышала жужжание в ушах, звон, после чего начала терять сознание», — рассказала она.

Двое подозреваемых были арестованы по обвинению в сексуальном насилии, покушении на убийство, насилии и грабеже. Спустя некоторое время их отпустили под залог в тысячу долларов за каждого.

«Это совершенно другая страна, другие правила, — прокомментировала решение суда пострадавшая. — Им все равно. Даже если бы я умерла».

В апреле суд отпустил на свободу итальянца, изнасиловавшего несовершеннолетнюю пассажирку круизного лайнера MSC Divina, путешествовавшую по Средиземному морю с семьей.

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