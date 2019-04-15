Напавшего на пассажирку круизного лайнера насильника отпустили на свободу

Несовершеннолетнюю пассажирку круизного лайнера MSC Divina изнасиловали во время путешествия по Средиземному морю с семьей. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в четверг, 11 апреля. По словам 17-летней британки, примерно в пять часов утра незнакомец затолкал ее в каюту и надругался над ней.

Как выяснилось позже, подозреваемый — 18-летний итальянец. Пострадавшая рассказала о случившемся капитану корабля, и полиция арестовала нарушителя сразу после остановки в испанском городе Валенсия.

Однако городской судья отпустил насильника на свободу, заявив, что преступление было совершено в международных водах, которые находятся под юрисдикцией Панамы. В связи с этим он призвал Панаму, Великобританию или Италию принять меры.

Представители MSC Divina сообщили, что компания сотрудничает с властями и помогает расследованию.

В феврале механик из Португалии получил условный срок за изнасилование британской туристки, путешествующей автостопом. Инцидент произошел в апреле 2017 года, когда 24-летняя Кейт Джуби поехала на музыкальный фестиваль в Португалию с друзьями. Девушка поймала попутку, и водитель автомобиля дважды надругался над ней.

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