Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка

Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В ходе допроса он пояснил следователям, что убил женщину «по неосторожности». 25-летний Денин начал душить жертву после того, как прочитал в ее телефоне некую переписку.

Тело Мухаметзяновой было найдено в ванной в одном из номеров отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Известно, что девушка проживала в отеле с молодым человеком, с которым останавливалась там несколько раз. Тело было обнаружено горничной. На нем были признаки насильственной смерти, предполагается, что ее причиной стала асфиксия.

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