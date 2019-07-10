Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографию подозреваемого в убийстве стюардессы в отеле возле московского аэропорта Внуково.

Им оказался 25-летний молодой человек, с которым они вместе пришли в отель. Его следы найдены в комнате, где было обнаружено тело.

Подозреваемый скрылся с места преступления, продлив бронирование номера еще на сутки. Следствие считает, что таким образом он пытался оттянуть время.

Тело 23-летней Альбины Мухаметзяновой было найдено в ванной в одном из номеров отеля Vnukovo Village в Новой Москве. Известно, что девушка проживала в отеле с молодым человеком, с которым останавливалась там несколько раз.

Тело было обнаружено горничной. На нем были зафиксированы следы удушения. По факту расправы возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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