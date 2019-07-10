Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Об этом телеканалу «360» рассказал тренер спортсменки Виталий Волынченко.

По его словам, в ночь смерти Королева находилась со спутником, членом национальной команды по пляжному гандболу. Тренер отметил, что на данный момент спортсмен является одним из подозреваемых. «Они вместе пошли купаться. Он-то ее и вытащил. Его подозревают в непреднамеренном убийстве. Все будет определено экспертизой», — добавил Волынченко.

Тренер отказался назвать имя спортсмена. Он рассказал, что молодой человек вернулся в Россию, однако ему вновь придется поехать в Польшу.

О смерти Королевой стало известно 8 июля. Тело гандболистки было обнаружено в водоеме рядом с игровой площадкой. По информации Eurosport, спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном для этого месте. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье «Непредумышленное убийство».

Спортсменка выступала за сборную России и клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

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