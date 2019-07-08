20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщается на сайте Федерации гандбола России (ФГР).

20-летняя Королева утонула в водоеме рядом с площадкой. Это произошло после завершения чемпионата Европы, который проходил со 2 по 7 июля в польском Старе-Яблонки.

В своем сообщении ФГР выражает соболезнования родственникам Королевой. Обстоятельства гибели россиянки расследует местная полиция. ФГР оказывает содействие правоохранительным органам.

Королева выступала за клуб «Ставрополье» на позиции левого крайнего. Она занималась гандболом с 15 лет.

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