Спортсменка сборной России погибла в ванной

Спортсменка из Иркутской области погибла в ванной, сообщает «Комсомольская правда в Иркутске» со ссылкой на ее родственников. Имя 15-летней девушки и ее вид спорта не называются, но уточняется, что она «одержала громкую победу на первенстве России» и была включена в состав национальной сборной.

По информации издания, 8 декабря спортсменка пошла в ванную с мобильным телефоном, где поставила его заряжаться. В какой-то момент устройство упало в воду и девушку ударило током, из-за чего она погибла. Это предварительная версия, поскольку вскрытие тела, по результатам которого должна быть установлена причина смерти, еще не проведено.

В 2015 году сообщалось о гибели многократного чемпиона России по каратэ Степана Макарова. 21-летний спортсмен во дворе собственного дома в сибирском селе Толмачево наткнулся на оборвавшиеся провода высоковольтной линии, был поражен током и скончался на месте.

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