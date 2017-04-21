Во время просмотра матча «Мачестер Юнайтед» погибли 30 человек

При просмотре ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Андерлехтом» погибли 30 человек. Об этом сообщает The Mirror.

Трагедия произошла в центре города Калабар (Нигерия) вследствие падения электрического кабеля. Люди погибли от удара током.

МЮ на своей странице в Twitter выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших: «Наши мысли с фанатами "Юнайтед", их друзьями и семьями, пострадавшими в результате трагедии в Калабаре вчера», — говорится в сообщении.

Встреча прошла в четверг на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Победный мяч забил Маркус Рэшфорд в дополнительное время. Первая встреча команд в Брюсселе завершилась вничью —1:1. В полуфинале Лиги Европы МЮ сыграет с испанской «Сельтой».