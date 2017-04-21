Африканский футболист посетовал на невозможность стать тренером из-за цвета кожи

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Тринидада и Тобаго по футболу Дуайт Йорк рассказал о невозможности устроиться на работу тренером из-за цвета кожи. Об этом сообщает BBC Sport.

«Если дело не в цвете кожи, тогда скажите, в чем же? Будьте честны. Хотя бы позволяйте нам проходить собеседования. В развитие футбола вносили вклад и темнокожие игроки. Взгляните на чемпионат Англии. Есть ли там хотя бы один чернокожий тренер? А в итальянском первенстве? Список можно продолжать», — заявил Йорк.

В октябре 2014 года владелец клуба Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерс» Дэн Руни предложил ввести в английском футболе правило, существующее в НФЛ: команды при поиске главного тренера обязаны проводить собеседование хотя бы с одним чернокожим (или другим представителем этнического меньшинства) специалистом.

Йорк выступал за МЮ с 1998 по 2002 год. В составе «красных дъяволов» трижды выигрывал чемпионат Англии, становился победителем Лиги чемпионов.