Аршавина пять раз ударили током за ошибки

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин получил пять ударов электрическим током за неправильные ответы во время интервью, которое было опубликовано на YouTube-канале YUSPORT.

Футболист поучаствовал в викторине, в ходе которой дал пять неверных ответов. Каждый раз установленный на его руке датчик бил спортсмена током. В частности, Арашвин получил разряд после того, как не смог ответить на вопрос о дате образования Английской премьер-лиги, в которой он играл в составе «Арсенала».

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