Умерла 15-летняя российская сноубордистка

Умерла российская сноубордистка Дарья Гумен, ей было 15 лет. Об этом телеканалу «Мир24» сообщил отец спортсменки Михаил Гумен.

По его словам, 25 апреля сноубордистка гостила у подруги в подмосковных Люберцах. Гумен неожиданно почувствовала недомогание, после чего потеряла сознание. Приехавшие врачи констатировали смерть.

«С самого рождения мы с самого раннего утра вставали, часов в семь, завтракали, готовились, а потом она шла учиться. Потом тренировка, потом домой — уроки. И в 21:00 отбой. И так на протяжении практически 15 лет. Душа в душу: ни разу практически не ругались, а в конце концов такое получилось», — рассказал отец Гумен.

Причина смерти сноубордистки пока неизвестна. Результаты экспертизы будут через месяц.

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